Сергей Разумовский

Президент СК Полтава Сергей Иващенко объяснил, где команда будет принимать соперников во второй части сезона УПЛ, и подтвердил, что клуб не будет менять домашнюю арену до завершения кампании. Владелец полтавчан также рассказал о сотрудничестве с Ворсклой.

У нас договор со стадионом «Зірка» в Кропивницком на весь сезон. Большая благодарность руководству стадиона и клубу Зірка, благодарность городу за то, что они помогают организовывать игры на этом стадионе. Несмотря на отключение электроэнергии, они достойно организовывали встречи. У нас было прекрасное поле и рабочий стадион. За это большая благодарность. В Полтаву мы вернемся, всему свое время. У нас нормальное сотрудничество с ФК «Ворскла», поэтому вскоре сможем вернуться в родной город, – сказал Иващенко в интервью SportArena. Сергей Иващенко

Также президент Полтавы сравнил сенсацию с Динамо с победой в Лиге чемпионов.