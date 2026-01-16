Стало известно, какие на данный момент взаимоотношения СК Полтава и Ворсклы
Президент Иващенко раскрыл всю правду
около 3 часов назад
Президент СК Полтава Сергей Иващенко объяснил, где команда будет принимать соперников во второй части сезона УПЛ, и подтвердил, что клуб не будет менять домашнюю арену до завершения кампании. Владелец полтавчан также рассказал о сотрудничестве с Ворсклой.
У нас договор со стадионом «Зірка» в Кропивницком на весь сезон. Большая благодарность руководству стадиона и клубу Зірка, благодарность городу за то, что они помогают организовывать игры на этом стадионе.
Несмотря на отключение электроэнергии, они достойно организовывали встречи. У нас было прекрасное поле и рабочий стадион. За это большая благодарность. В Полтаву мы вернемся, всему свое время. У нас нормальное сотрудничество с ФК «Ворскла», поэтому вскоре сможем вернуться в родной город, – сказал Иващенко в интервью SportArena.
Также президент Полтавы сравнил сенсацию с Динамо с победой в Лиге чемпионов.