Сергей Разумовский

Борнмут готовится оформить полноценный трансфер правого защитника Милана Алекса Хименеса. Как сообщает в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо, 20-летний футболист уже на этой неделе должен стать игроком английского клуба на постоянной основе, то есть аренда будет заменена полноценным контрактом.

По информации источника, сделка предусматривает фиксированные 19,5 млн евро, а также дополнительные 5,3 млн евро в виде бонусов. Контракт Хименеса с Борнмутом будет рассчитан до июня 2031 года, что указывает на долгосрочные планы клуба в отношении испанца.

Важный финансовый нюанс — распределение дохода от сделки. Трансферные поступления будут разделены между Миланом и Реалом: мадридский клуб имеет 50% от следующей продажи игрока, поэтому получит часть суммы в соответствии с этим пунктом.

Напомним, Хименес выступает за Борнмут на правах аренды с августа 2025 года. В нынешнем сезоне он провел 22 матча на клубном уровне, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей.

Ранее Борнмут уверенно обыграл Вулверхэмптон.