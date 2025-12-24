Павел Василенко

УЕФА определился с местом и временем проведения официальной церемонии. Жеребьевка группового этапа Лиги Наций сезона-2026/2027 пройдет 12 февраля 2026 года в Брюсселе, сообщает УАФ. Именно в этот день своих соперников узнает национальная сборная Украины, которая попала во вторую корзину Лиги В.

Сине-желтые избегут встреч со Швейцарией, Боснией и Герцеговиной и Австрией, поскольку эти команды также находятся во второй корзине. Вместе с тем, соперниками украинцев станут по одной команде из первой, третьей и четвертой корзин.

Состав корзин Лиги В

Корзина 1: Шотландия, Венгрия, Польша, Израиль.

Шотландия, Венгрия, Польша, Израиль. Корзина 2: Швейцария, Босния и Герцеговина, Австрия, Украина .

Швейцария, Босния и Герцеговина, Австрия, . Корзина 3: Словения, Грузия, Ирландия, Румыния.

Словения, Грузия, Ирландия, Румыния. Корзина 4: Швеция, Северная Македония, Северная Ирландия, Косово.

Групповой этап будет состоять из шести туров и пройдет осенью 2026 года в период с 24 сентября по 17 ноября. Стадия плей-офф (четвертьфиналы) запланирована на 25-30 марта 2027 года, а финал четырех состоится 9-13 июня 2027 года.