Сергей Разумовский

Главный тренер женской сборной Украины Владимир Пятенко подтвердил в комментарии «Суспільне Спорт», что не продолжит контракт с УАФ, который завершается в конце 2025 года.

Да, у меня контракт заканчивается, и я его не продлеваю. На это у меня есть личные причины. Владимир Пятенко

Ранее сообщалось, что возглавить сборную Украины может нынешняя тренер женской Ворсклы Ия Андрущак. В таком случае она будет совмещать должности. Сама специалистка не подтвердила, но и не опровергла эту информацию.

До 31.12.2025 у Пятенка В.М. действующий контракт, поэтому сейчас ничего не подтверждаю и не опровергаю. Когда на сайте УАФ появится официальная информация, тогда и можно будет о чем-то говорить. Ия Андрущак

Ранее сборная Украины по футзалу разгромно проиграла чемпионам Европы.