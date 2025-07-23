Павел Василенко

Во вторник, 22 июля, стало официально известно, что Минай прекратил свою деятельность на сезон 2025/26.

В тот же день Металлург объявил о ребрендинге – изменил логотип, а также стал не МФК Металлург, а СК Металлург. А теперь пресс-служба клуба подтвердила, что они все же займут место Миная в Первой лиге Украины.

«Металлург будет играть в Первой лиге. Вчера мы представили новый логотип и стиль СК Металлург Запорожье – и услышали ответ на важный вопрос. ✅ Да. Мы принимаем вызов. ✅ Да. Металлург будет играть в Первой лиге. Казаки идут. А с ними – и новый Металлург в Первую лигу», – написала пресс-служба запорожского клуба.

В прошлом сезоне Минай занял четвертое место в турнирной таблице группы выбывания Первой лиги Украины, набрав 30 очков за 24 тура.

Металлург, в свою очередь, финишировал на шестом месте в этой же группе с 26-ю баллами, однако в стыковых матчах за сохранение прописки уступил Чернигову (0:3, 0:2).