Наваррский вингер Нико Вильямс остается в Атлетике Бильбао — клуб и футболист официально объявили о продлении контракта до 2035 года. Точку в трансферной саге поставило эффектное видео, опубликованное в соцсетях.

На видео Вильямс появляется около культового мурала в Баракальдо, где он собственноручно наносит надпись WIN 2035 (With Inaci and Nico till 2035 - с Иньяки и Нико до 2035) — символично заявляя, что остается на Сан-Мамесе еще на 10 лет вместе со своим братом Иньяки Вильямсом.

Ранее, в Баракальдо восстановили мурал с Иньяки и Нико Вильямсами, на котором изображение Нико было зарисовано из-за возможного перехода в Барселону.

Таким образом, Вильямс окончательно закрыл двери для перехода в Барселону, о котором активно писала испанская пресса последние несколько месяцев.