Сергей Разумовский

Левый защитник Арсенала Александр Зинченко близок к смене клуба и может в ближайшее время оказаться в чемпионате Нидерландов. Как сообщает в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо, 29-летний украинец приближается к переходу в Аякс, а ключевые детали сделки уже фактически согласованы.

По данным источника, 30 января Зинченко должен отправиться в Амстердам, чтобы завершить оформление трансфера и подписать контракт с новым клубом. Финансовые условия сделки оцениваются в 1,5 млн евро фиксированной суммы, а также предполагают бонусы, привязанные к выступлениям команды в Лиге чемпионов.

Первую половину нынешнего сезона Зинченко провел в Ноттингеме на правах аренды. За этот период он сыграл 10 матчей и не отметился результативными действиями. Напомним, что летом 2022 года Арсенал приобрел Зинченко у Манчестер Сити за 37 млн евро.

