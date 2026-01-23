Сергей Разумовский

21 января в Киеве произошел резонансный бытовой инцидент, в котором, по словам очевидцев, фигурирует бывший главный тренер Динамо и сборной Украины Алексей Михайличенко. Как сообщило источник, конфликт вспыхнул из-за отсутствия отопления в доме, а специалист якобы применил физическую силу к сантехнику, который занимался обслуживанием нескольких зданий.

Как отмечают источники «Украинской правды» в правоохранительных органах, в полицию поступало соответствующее заявление. По этому факту открыто уголовное производство по статье 125 УК Украины — умышленное легкое телесное повреждение. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия, а оценку действиям участников конфликта должны дать следствие и суд.

Как наказываются преступления, предусмотренные данной статьей?

1. Умышленное легкое телесное повреждение: наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до двухсот часов, или исправительными работами на срок до одного года.

2. Умышленное легкое телесное повреждение, повлекшее кратковременное расстройство здоровья или незначительную утрату трудоспособности: наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, или исправительными работами на срок до одного года, или пробационным надзором на срок до двух лет, или ограничением свободы на тот же срок.