Після переконливої перемоги над Полтавою у 15-му турі УПЛ Сергій Нагорняк в ефірі УПЛ-ТБ оцінив виступ Епіцентра.

– Як ви думаєте, це найкраща гра вашої команди в цьому сезоні?

– Думаю, одна з найкращих, але точно не найкраща, наші найкращі ігри ще будуть попереду. Але сьогодні хлопці зіграли так, як треба. Ми були дуже налаштовані. Чому – тому що не просто так Полтава обіграла Динамо, чемпіона. Хлопці були дуже мотивовані.

Тим більше, ми дивимося в турнірну таблицю – це була чиста гра за 6 очок. Дякую хлопцям, що вони зробили все для того, щоб перемога була за нами.

– У студії Футбол 360 ви відзначали іноземців, їхнє старання на тренуваннях і відданість. Сьогодні перший і другий голи – саме від них. Ви задоволені ними?

– Я задоволений усіма футболістами – і тими, хто вийшов у старті, і тими, хто вийшов на заміну, виконали все. Єдине, що мене трішки засмутило: у першому таймі був відрізок хвилин 5–7, коли наші помилки в простих ситуаціях призвели до того, що Полтава могла зрівняти рахунок.

– Уже третій матч ваша команда зіграла на нуль. З чим пов’язане настільки суттєве покращення якості гри в обороні?

– Ми стали більше приділяти уваги грі в обороні. Чому – тому що ми достатньо багато пропускали, зробили достатньо багато індивідуальних помилок.

Зараз у нас були індивідуальні розмови, командні. Я дякую хлопцям, що вони прибрали ці індивідуальні помилки – і все стало на свої місця.

– Перше коло завершене, 14 залікових пунктів. Наскільки ви задоволені цим результатом?

– Знаєте, тренер ніколи не може бути задоволеним. Могли десь більше очок взяти – як, мабуть, і будь-яка команда скаже. Маємо те, що маємо, будемо далі рухатися. У нас ще попереду друге коло – думаю, що все буде добре.