Полузащитник Еюпспора Тарас Степаненко высказался о кадровой политике Шахтера и обратил внимание на то, что за последние годы клуб почти не привлекает новых исполнителей из собственной академии.

Меня спрашивали об этом. Я говорил, что считаю, что всегда должна быть конструктивная критика. В этом плане я согласен, что… Я думал, что когда мы смогли достичь хорошего результата с украинскими футболистами, продали потом этих футболистов в хорошие команды за большие деньги, что немного больше «Шахтер» обратит внимание на свою академию, будет давать больше шансов этим футболистам, которые этого заслуживают.

Но, во-первых, когда я еще был в команде, те ребята, которые приходили, кроме парочки вратарей, не могу сказать, что они могли составить какую-то конкуренцию тем ребятам, которые были. И во-вторых, потом все же «Шахтер» — и это из интервью и Сергея Анатольевича Палкина, и Дарио — что «Шахтер» все же выбирает направление на более латиноамериканский, бразильский рынок, то есть «Шахтер» вернулся к этой стратегии, к молодым бразильцам — и это, конечно, усложняет путь украинским футболистам из академии в первую команду. И это тоже, я думаю, есть такая где-то проблема для «Шахтера».

Я думаю, что у «Шахтера» сто процентов есть стратегия. Президент задает тон, и уже генеральный директор, спортивный директор работают в этом направлении. Я на сто процентов уверен, что эта стратегия была разработана, она обсуждалась, и снова вернулись к тому, как было и до полномасштабного вторжения.

И для меня тоже… Глядя на то, сколько бразильцев в команде сейчас – для меня это много. Я сейчас не нахожусь внутри, не знаю, как там все происходит. Я думаю, что Арда сделал хорошую атмосферу, и те украинские футболисты, которые есть, они давно работают с иностранцами, знают, как это делать, все там организовано. Но, конечно, хотелось бы, чтобы выпускников нашей академии было больше.

Здесь и так уже не так много людей, которые в Донецке жили. А когда ты воспитанник академии, как Ракицкий, Зубков, который из Макеевки, Матвиенко, который из Крыма переехал и был в академии, я был 15 лет – ты этот клуб чувствуешь изнутри, отдаешь себя не просто потому, что хочешь уйти куда-то или за деньги, это что-то большее. Важно иногда иметь также в команде игроков, которые душой с командой. ты не можешь человеку, который приехал из другой страны, эту искорку вставить внутрь, без нее не всегда будет результат.