Полузащитник Колоса Тарас Степаненко подвел итоги стартового матча 30-го тура УПЛ против Шахтера. Его слова приводит УПЛ ТВ.

Я не знаю, возможно ли как-то подготовиться к такому, но я готовился где-то, наверное, года два к этому дню. Я знал, что завершу карьеру именно в конце этого сезона, еще когда переходил в Турцию, поэтому я и подписывал контракт на полтора года.

К сожалению, так случилось, что там были свои неприятности, но я считаю, что когда ты работаешь честно, тебе дается шанс. Поэтому я оказался здесь, дома и могу сказать, что благодарю всех. Завершая карьеру футболиста, я начинаю новый путь.

Я думал, что сдержу эмоции, но не смог. Я люблю футбол, я всегда им занимался. Мне повезло играть на высоком уровне - 20 сезонов профессиональной карьеры. Я очень благодарен за то, что меня провели Шахтер, Колос и УПЛ. Я это запомню на всю жизнь.

Когда я готовился к матчу с Шахтером, я просто сказал себе: «Тарас, хоть раз за 20 лет просто получай удовольствие от игры, просто выйди и расслабься, играй в футбол».

Конечно, с Шахтером, когда тебя возят, тяжело расслабиться в плане физическом, но в плане эмоциональном я был очень спокойным и просто наслаждался игрой, атмосферой, полем. Просто хотел поиграть в футбол, как когда-то выходил ребенком во дворе. Думаю, сегодня это удалось. Я очень счастлив, - сказал Степаненко.