Нюрнберг, в составе которого выступает украинский нападающий Артем Степанов, в эти минуты проводит свой матч 1 раунда Кубка Германии против Иллертиссена из Регионаллиги Бавария (4 дивизион).

Степанов, который на днях отпраздновал свое 18-летие, сделал себе подарок в виде дебютного гола в составе Нюрнберга, который помог команде Мирослава Клозе вернуться в игру.

После первого экстратайма счет остается 3:3.

Напомним, в прошлом сезоне Степанов забил 23 гола в 29 матчах за юношескую команду Байера и даже дебютировал за основной состав в Лиге чемпионов, став самым молодым украинцем в истории турнира. За Нюрнберг 17-летний нападающий уже отметился семью голами в трех играх на предсезонных сборах.