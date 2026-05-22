Степанов приблизил Утрехт к еврокубкам. Видео
Украинец сыграет в плей-офф Эредивизи
около 2 часов назад
Артём Степанов / Фото - ФК Утрехт
Форвард Утрехта и молодежной сборной Украины Артем Степанов отметился голом в ворота Херенвена (3:0) в матче плей-офф Эредивизи за право играть в еврокубках.
Степанов открыл счет в конце первого тайма, воспользовавшись ошибкой соперника в собственной штрафной.
Победа над Херенвеном вывела Утрехт в финал плей-офф, где команду Степанова будет ждать Аякс. Поединок состоится 24 мая.
Эредивизи. Плей-офф. Полуфинал
Утрехт - Херенвен 3:0
Голы: Степанов, 45, ван дер Горн, 55, эль-Каруані, 57 - Венте, 53, Тренсков, 76