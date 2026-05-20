Владимир Кириченко

19 мая Борнмут на домашней арене сыграл вничью с Манчестер Сити в 37-м туре АПЛ.

За тур до окончания чемпионата «вишни» имеют в своем активе 56 очков и гарантировали себе как минимум 7‑ю позицию по итогам сезона-2025/26.

Таким образом, Борнмут впервые за 127‑летнюю историю клуба получил право сыграть в еврокубках.

В настоящее время «вишни» обеспечили себе участие в Лиге Европы сезона-2026/27, однако команда все еще сохраняет шансы на попадание в Лигу чемпионов.

Для этого подопечным Андони Ираолы нужно в последнем туре обыграть Ноттингем Форест и чтобы Ливерпуль уступил Брентфорду. При этом Борнмут должен опередить «мерсисайдцев» по разнице забитых и пропущенных мячей. В настоящее время Ливерпуль имеет преимущество по этому показателю на 6 голов.

Также Борнмут может попасть в Лигу чемпионов, если по итогам 38‑го тура Ливерпуль обойдет Астон Виллу в турнирной таблице, «вишни» сохранят 6‑ю строчку, а в финале Лиги Европы бирмингемцы победят Фрайбург.

Отметим, что нынешний главный тренер Борнмута Ираола покинет клуб после завершения сезона. Его преемником станет Марко Розе.

