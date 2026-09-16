Сергей Разумовский

Исполнительный комитет УЕФА утвердил изменения в системе повышения и понижения в классе в Лиге наций сезона-2026/27. Нововведения должны обеспечить переход к формату с тремя дивизионами, который заработает с сезона 2028/29.

О решении организации сообщила ее прессслужба во вторник, 15 сентября.

Дивизионы A и B

Две худшие команды дивизиона A, которые займут четвертые места в своих группах, напрямую вылетят в дивизион B.

Еще четыре команды дивизиона A – две худшие сборные, которые финишируют третьими, и две лучшие команды среди тех, кто займет четвертые места, – сыграют переходные матчи с четырьмя вторыми командами дивизиона B. Победители противостояний будут выступать в дивизионе A, а проигравшие – в дивизионе B.

Четыре победителя групп дивизиона B напрямую поднимутся в дивизион A.

Дивизионы B и C

В переходных матчах за право выступать в дивизионе B сыграют четыре худшие команды дивизиона B и четыре сборные, которые займут вторые места в дивизионе C.

Прямых вылетов из дивизиона B в дивизион C не будет. Победители переходных матчей останутся или поднимутся в дивизион B, а проигравшие будут выступать в дивизионе C.

Четыре победителя групп дивизиона C напрямую поднимутся в дивизион B.

Дивизион D

Все шесть команд дивизиона D автоматически поднимутся в дивизион C. Это связано с тем, что с сезона 2028/29 дивизиона D в Лиге наций больше не будет.

Сборная Украинывыступит в группе 1 дивизиона B. Даже если команда Андреа Мальдеры займет последнее место в квартете, ей не грозит прямое вылет в дивизион C. В таком случае украинцы сыграют в переходных матчах за право остаться в дивизионе B.

Победа в группе позволит сборной Украины напрямую подняться в дивизион A. Второе место даст возможность сыграть в переходных матчах за повышение в классе.

Соперниками украинской команды на групповом этапе станут Венгрия, Грузия и Северная Ирландия. Матчи состоятся в сентябре–ноябре 2026 года.

В сезоне-2028/29 сборные распределят между тремя дивизионами по 18 команд в каждом. В каждом дивизионе будет три группы по шесть сборных, которые проведут между собой по одному матчу.

Напомним, также Исполком УЕФА утвердил города, которые примут финальные матчи еврокубков в двух следующих сезонах.