Павел Василенко

Рахим Стерлинг может получить новый шанс в большом футболе уже в ближайшее время. По информации Daily Mail, лондонский Тоттенхэм входит в число клубов, которые внимательно изучают возможность подписания 31-летнего вингера на правах свободного агента после его расторжения контракта с Челси по взаимному согласию.

Стерлинг готов пойти на серьезные финансовые уступки: он соглашается на зарплату, которая составит меньше трети от той, которую получал на «Стэмфорд Бридж», и стремится как можно быстрее вернуться к игровому ритму. Впрочем, именно отсутствие практики может стать главной проблемой для «шпор». Англичанин не выходил в стартовом составе матчей Премьер-лиги уже более 250 дней, а для восстановления оптимальной формы ему может понадобиться как минимум месяц.

Тоттенхэм рассматривает Стерлинга на фоне кадровых проблем в атаке: травмированы Ришарлисон и Доминик Соланке, а Рандаль Коло Муани и Матис Тель не демонстрируют стабильной игры. Несмотря на это, в клубе взвешивают риски, связанные с физическим состоянием футболиста.

Интерес к бывшему игроку сборной Англии также проявляют Наполи и Ювентус. Прошлым летом неаполитанцы уже пытались договориться об аренде, но тогда сделка сорвалась из-за слишком высокой зарплаты – 325 тысяч фунтов в неделю. Теперь это препятствие исчезло.

Переезд в Неаполь может стать для Стерлинга особенным – он получил бы шанс снова сыграть вместе с Кевином Де Брюйне, с которым его связывали тесные отношения еще со времен Манчестер Сити.