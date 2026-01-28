Стерлинг близок к уходу из Челси
Вингер может покинуть клуб в ближайшие дни
около 3 часов назад
Вингер Рахим Стерлинг находится на шаг от ухода из Челси и может сменить команду уже в ближайшее время. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, руководство лондонского клуба поддерживает постоянный контакт с представителями 31-летнего футболиста, стремясь найти оптимальный вариант развития ситуации до понедельника. Челси не будет препятствовать переходу игрока, а обсуждение условий возможного трансфера уже идёт.
Сам Стерлинг заинтересован как можно скорее прояснить своё будущее и оформить переход в другой клуб в кратчайшие сроки.
В нынешнем сезоне англичанин ни разу не играл за основную команду Челси и даже не попадал в заявку на официальные матчи, что лишь ускорило его решение покинуть Стэмфорд Бридж.