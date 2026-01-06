Сергей Разумовский

Оболонь официально объявила о кадровых изменениях в команде: клуб подтвердил расставание сразу с тремя футболистами. Соответствующая информация появилась на официальном сайте киевлян, которые продолжают формировать состав и обновлять обойму перед следующим отрезком сезона.

По сообщению клуба, Оболонь покинули 28-летний правый полузащитник Олег Ильин, 32-летний правый защитник Евгений Пасич и 28-летний вратарь Виталий Чеботарев. Все трое игроков выполняли разные роли в команде, но теперь их карьерные пути расходятся, и клуб вынужден искать новые решения на соответствующих позициях.

Что касается статуса игроков, то Ильин и Чеботарев завершили сотрудничество с Оболонью и получили статус свободных агентов. Это означает, что они могут самостоятельно вести переговоры с потенциальными новыми клубами и переходить без выплаты компенсации. В то время как ситуация с Пасичем имеет иной характер: правый защитник возвращается в Металлист 1925, которому он принадлежит по контракту. Следовательно, его уход из Оболони связан не с полноценным трансфером, а с завершением пребывания в составе киевлян на определенных условиях.

Если говорить о статистике, то Олег Ильин за время выступлений в составе Оболони провел 11 матчей и отметился двумя результативными передачами, добавляя команде вариативности на правом фланге. Евгений Пасич сыграл 8 поединков и сделал один ассист, помогая киевлянам в своей зоне ответственности и подключаясь к атакам, когда это требовала ситуация.

Ранее сообщалось, что Ильин может перейти в Буковину.