Сергей Разумовский

Лидер Первой лиги Украины, черновицкая Буковина, активно работает над усилением центрального звена команды. Об этом сообщает Sport.ua.

Клуб рассматривает вариант с подписанием 28-летнего полузащитника Олега Ильина, который ныне выступает за киевскую Оболонь. Руководство Буковины планирует оформить этот трансфер уже в зимнее трансферное окно, чтобы футболист успел полноценно подготовиться к весенней части сезона.

В кампании 2025/2026 годов Ильин провел десять матчей в украинской Премьер-лиге, отметился одной результативной передачей и получил одну желтую карточку. По данным Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 300 тысяч евро.

Контракт игрока действителен до конца 2025 года, так что футболиста можно будет подписать на правах свободного агента. Черновицкий клуб имеет серьезные амбиции: после 18 туров Первой лиги команда возглавляет турнирную таблицу с 48 очками и ушла на зимнюю паузу в статусе зимнего чемпиона. Стремление усилить состав перед повышением в классе выглядит вполне логичным.

