Павел Василенко

Сборная Демократической Республики Конго проводит решающие матчи африканской квалификации на чемпионат мира 2026 года, и страна решила дополнительно мотивировать своих футболистов.

Согласно информации портала Sport News Africa, президент страны Феликс Чисекеди утвердил бонус до миллиона долларов для каждого игрока, если популярные «леопарды» попадут в межконтинентальный плей-офф чемпионата мира 2026 года.

В отличие от большинства африканских сборных, которые проводят товарищеские матчи во время ноябрьской представительной паузы, Конго вступает в решающую фазу квалификации.

Команда Себастьена Десабра сыграет с Камеруном в четверг, 13 ноября, и в случае победы их ждет лучший матч в дуэли Нигерия – Габон в финале африканской квалификации на чемпионат мира (16 ноября).

Эти два матча решат, кто сыграет в межконтинентальном плей-офф в марте за путевку на чемпионат мира-2026, который состоится в Соединенных Штатах Америки, Канаде и Мексике.

Правительство Конго хочет максимально мотивировать футболистов, и, по данным того же источника, национальный банк уже получил указания о выполнении прямых выплат игрокам в случае их размещения.

Интересно, что наставник Десабр и тренерский штаб не входят в эту награду, которая предназначена исключительно для игроков.

Этот шаг правительства показывает, насколько большое значение страна придает успеху национальной сборной, и эти шаги происходят на фоне напряженных отношений между Конго и Руандой, практически в состоянии войны.