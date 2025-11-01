Павел Василенко

Тысячи европейских болельщиков рискуют не попасть в США на чемпионат мира 2026 года из-за новых жестких правил, введенных администрацией Дональда Трампа.

Эксперты предупреждают: даже незначительная ошибка в визовой анкете, старый пост в соцсетях или мелкое правонарушение могут стать причиной отказа во въезде.

«Мы уже видим случаи, когда людям отказывают в визах из-за, казалось бы, мелочей — старый твит, незначительное судимость или ошибка в форме ESTA», — объясняет Джесси Чемберс, представительница платформы Global Work & Travel.

С 2025 года пограничники США получат право проверять активность каждого заявителя в соцсетях. Оскорбительные шутки, политические посты или намеки на темы безопасности и наркотиков могут привести к немедленному отказу.

«Речь идет не о цензуре, а о восприятии. США стремятся точно знать, кто въезжает в страну во время события такого масштаба», – отметила Чемберс.

Даже временный запрет на управление автомобилем может вызывать подозрения в соответствии с новыми критериями «морального характера».

Эксперты советуют болельщикам подавать документы заранее. «Готовьтесь к визе, как к большому матчу: чем раньше начнете, тем меньше шансов оказаться в офсайде», – заключает Чемберс.

Болельщикам, которые ранее имели проблемы с законом, рекомендуется заранее подавать заявки на получение виз B-1/B-2, особенно учитывая, что новая политика «нулевой терпимости» позволяет пограничникам США отказывать во въезде даже тем, кто имеет действительные визы, если при проверках будут обнаружены нарушения.