Шахтер сообщил на клубных ресурсах, что 12 августа трагически ушел из жизни Виктор Судаков.

Отцу игрока Шахтера Георгия Судакова сегодня должно было исполниться 51 год.

Сам футболист узнал трагическую весть в Кракове, где Шахтер готовится к ответному матчу 3 квалификационного раунда Лиги Европы против Панатинаикоса.

«Завтра у тебя должен был быть день рождения… Но у Бога другой план на этот день. Ты был настоящий, искренний, с добрым сердцем и чистой душой!

В четверг ты должен был, как всегда, смотреть футбол, болеть, переживать, а после игры набрать меня и сказать «Сынок, ты как всегда лучший»…

Еще позавчера с тобой вспоминали эмоции с гендер-пати, как ты со всеми парнями общался и кайфовал «Ну ребята такие все классные, душевные, они мне как родные».

Хочу еще хотя бы раз услышать твою установку на игру «сынок, мяч круглый, поле ровное, у тебя все получится, ты самый лучший».

Не забывайте позвонить родным, никогда не знаешь, когда случится «тот самый день»… - написал Судаков в Instagram.