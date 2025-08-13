Судаков накануне игры Шахтера в Лиге Европы получил ужасное известие
Звезда Шахтера потерял отца
15 минут назад
Шахтер сообщил на клубных ресурсах, что 12 августа трагически ушел из жизни Виктор Судаков.
Отцу игрока Шахтера Георгия Судакова сегодня должно было исполниться 51 год.
Сам футболист узнал трагическую весть в Кракове, где Шахтер готовится к ответному матчу 3 квалификационного раунда Лиги Европы против Панатинаикоса.
«Завтра у тебя должен был быть день рождения… Но у Бога другой план на этот день. Ты был настоящий, искренний, с добрым сердцем и чистой душой!
В четверг ты должен был, как всегда, смотреть футбол, болеть, переживать, а после игры набрать меня и сказать «Сынок, ты как всегда лучший»…
Еще позавчера с тобой вспоминали эмоции с гендер-пати, как ты со всеми парнями общался и кайфовал «Ну ребята такие все классные, душевные, они мне как родные».
Хочу еще хотя бы раз услышать твою установку на игру «сынок, мяч круглый, поле ровное, у тебя все получится, ты самый лучший».
Не забывайте позвонить родным, никогда не знаешь, когда случится «тот самый день»… - написал Судаков в Instagram.
