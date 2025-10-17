Вингер Трабзонспора Александр Зубков полностью восстановился после травмы. Об этом сообщает Haber61. По информации источника, 29-летний футболист уже вернулся к полноценным тренировкам и работает вместе с основной командой.

Тем не менее, главный тренер Фатих Текке не намерен форсировать его возвращение на поле, стремясь избежать риска повторного повреждения.

В текущем сезоне Зубков успел провести восемь матчей, отметившись одним голом и одной результативной передачей. После восьми туров Трабзонспор имеет в своем активе 17 очков и занимает вторую строчку в таблице турецкой Суперлиги. Следующий матч команда Текке проведет 18 октября против Ризеспора.

Ранее сообщалось, что Зубков имеет шанс сыграть в следующем матче Трабзонспора.