Сергей Стаднюк

Завершились все первые матчи третьего раунда квалификации Лиги конференций с участием украинцев.

Румынская Университатя Крайова разгромила словацкий Спартак, сделав серьезную заявку на выход в следующий раунд. После сухого первого тайма хозяева устроили настоящий штурм во второй половине — за три минуты отличились Баярам и Аль-Хамлави, а ближе к завершению матча Мора довел счет до разгромного. Гости завершали поединок вдесятером после удаления Пауара на 87-й минуте.

Израильский Маккаби Хайфа добился минимальной, но ценной выездной победы над Ракувом в Польше. Единственный мяч в игре забил Азулай на 61-й минуте, чем обеспечил своей команде преимущество перед матчем-ответом. Ракув доминировал в этой игре, но не реализовал свои шансы.

Также болгарская Арда минимально обыграла литовский Жальгирис Каунас. Шведский АИК удержал победу над венгерским Дьором. А шотландский Данди Юнайтед на выезде дважды отыгрался в матче с венским Рапидом.

🇺🇦 Защитник Арды Вячеслав Велев провел полный матч и записал на свой счет предупреждение.

🇺🇦 Нападающий Дьора Александр Пищур вышел на замену в компенсированное время и лишь один раз коснулся мяча.

🇺🇦 Вратарь Университати Павел Исенко отыграл все 90 минут, не пропустил и сделал два сейва, предотвратив 0,67 голов.

🇺🇦 Защитник Университати Александр Романчук также провел на поле весь матч, записав на свой актив «клин шит» и выиграв все три верховые дуэли.

🇺🇦 Полузащитник Ракува Владислав Кочергин пропустил игру из-за травмы.

🇺🇦 Вратарь Маккаби Георгий Ермаков с оценкой 7.8 стал лучшим игроком матча, совершив четыре сейва и предотвратив 0,66 голов.

🇺🇦 Вратарь Данди Евгений Кучеренко пропустил два мяча, но сделал пять сейвов, предотвратив 2,31 потенциальных голов в свои ворота.

Ответные матчи состоятся в четверг, 14 августа.

Лига конференций. Третий раунд квалификации, первый матч

Жальгирис Каунас (Литва) – Арда (Болгария) 0:1

Гол: Вутов

Удаление: Павлович, 2 (Жальгирис)

АИК (Швеция) – Дьор (Венгрия) 2:1

Голы: Баширович, 7, Селина, 21 – Виталиш, 78

Университатя Крайова – Спартак Трнава 3:0

Голы: Баярам, 51, Аль-Хамлави, 54, Мора, 80

Удаление: Паур, 87 (Спартак)

Ракув – Маккаби Хайфа 0:1

Гол: Азулай, 61

Рапид Вена – Данди Юнайтед 2:2

Голы: Даль, 27, Зайдль, 44 – Воттерс, 33, Сепсфорд, 75

Ранее Полесья разгромило венгерский Пакш в первом матче третьего раунда квалификации Лиги конференций.