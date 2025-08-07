Полесье в меньшинстве одержало уверенную победу над Пакшем в матче Лиги конференций
Житомирская команда сделала первый шаг к следующему этапу турнира
около 1 часа назад
Сегодня на стадионе «Futbal Tatran Aréna» в словацком городе Пряшев житомирское Полесье в первом матче третьего раунда квалификации Лиги конференций принимало венгерский Пакш. Встреча завершилась уверенной победой подопечных Руслана Ротаня со счетом 3:0.
Полесье забило два мяча в конце первого тайма – сначала отличился Александр Андриевский, а затем – Данило Бескоровайный.
На 58-й минуте Богдан Леднев забил третий мяч в ворота Пакша. Больше голов болельщики не увидели.
В компенсированное время красную карточку получил защитник Полесья Богдан Михайличенко.
Матч-ответ пройдет 14 августа в Венгрии.
Победитель пары Полесье – Пакш в плей-офф раунде Лиги конференций встретится с итальянской Фиорентиной.
Лига конференций, 3-й раунд квалификации
Первый матч
Полесье – Пакш – 3:0
Голы: Андриевский, 41, Бескоровайный, 45+2, Леднев, 58.
