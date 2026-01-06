Сергей Разумовский

Оле-Гуннар Сульшер вышел на первый план в списке претендентов на роль исполняющего обязанности главного тренера Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает The Athletic, отмечая, что именно норвежский специалист в настоящее время рассматривается клубом как базовый вариант на переходный период.

По информации источника, Сульшер уже провел переговоры с руководством Манчестер Юнайтед. Эти данные подтверждает и инсайдер Фабрицио Романо: по его словам, стороны заметно продвинулись в переговорах, а сам диалог происходит в позитивном ключе, без ощутимых «стоп-факторов», которые могли бы затормозить процесс.

Также отмечается, что Сульшер готов принять предложение и не делает принципиальным вопрос длительности соглашения. Такая позиция хорошо вписывается в предыдущие планы клуба: ранее появлялась информация, что Манчестер Юнайтед хочет отложить назначение постоянного главного тренера до лета, а до тех пор закрыть вопрос временным решением, которое обеспечит стабильность и управляемость команды.

Сульшер хорошо знаком с клубом: он уже возглавлял Манчестер Юнайтед в период с 2018 до 2021 года. Сейчас 52-летний тренер находится без работы после того, как в начале текущего сезона его уволили из Бешикташа.

Ранее сообщалось, что сам Сульшер воспринимает вариант с МЮ как приоритетный.