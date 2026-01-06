Сергей Разумовский

Норвежец Оле-Гуннар Сульшер дал понять, что не против снова возглавить Манчестер Юнайтед и готов рассматривать возвращение на тренерский мостик независимо от того, каким будет формат и длительность потенциального соглашения. То есть, по имеющейся информации, для него не является принципиальным ни краткосрочный контракт, ни более долгий проект – главное, чтобы появилась возможность снова работать в клубе, который он уже тренировал и за который играл.

Об этой заинтересованности в соцсети X сообщил инсайдер Фабрицио Романо. Согласно его данным, после увольнения Рубена Аморима руководство Манчестер Юнайтед не торопится с окончательным выбором нового главного тренера и пока не спешит переходить к финальной оценке кандидатов. Клуб, как отмечается, берет паузу, чтобы взвесить различные варианты и избежать импульсивного решения, которое может снова запустить перезагрузку без четкой стратегии.

Пока длится этот переходный период, уже определена временная опция на лавке: в ближайшее время обязанности главного тренера будет исполнять Даррен Флетчер. Именно он должен стабилизировать ситуацию, организовать рабочий процесс и провести команду через этап без постоянного наставника, пока клуб не примет окончательное решение.

Сульшер – фигура для Манчестер Юнайтед хорошо знакомая. Он возглавлял команду с 2018 до 2021 года, пройдя с ней несколько различных этапов – от яркого старта до более сложного финального этапа. В настоящее время 52-летний специалист находится без клуба: в начале текущего сезона его уволили из Бешикташа. Теперь, если верить информации Романо, Сульшер готов снова вернуться к работе на Олд Траффорд, а сам Манчестер Юнайтед тем временем взвешивает дальнейшие шаги после кадровых изменений.

