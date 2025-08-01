Главный тренер Бешикташа Уле Гуннар Сульшер прокомментировал поражение своей команды в квалификации Лиги Европы от Шахтера (2:4 в первой игре и 0:2 во второй). Норвежский специалист отметил, что украинский клуб выглядел сильнее и заслуженно вышел в следующий раунд.

«В обоих матчах соперник был лучше. Мы играли против хорошей команды. Соперник имел больше возможностей и воспользовался ими. Наш соперник заслуживал пройти дальше. Мы в начале сезона. Я считаю, что я правильный человек для этого проекта. Я хочу участвовать в этом проекте. Бешикташ переживает сложный период. Сейчас нам нужна стабильность. Мы должны сделать всё, чтобы двигаться в правильном направлении», – приводит его слова пресс-служба Бешикташа.

Теперь Бешикташ продолжит борьбу в Лиге конференций, где 7 и 14 августа сыграет с ирландским Сент-Патрикс Атлетик в рамках третьего отборочного этапа.

Шахтер в эти же даты проведет матчи Лиги Европы против греческого Панатинаикоса.