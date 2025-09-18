Павел Василенко

Суперкубок Италии будет сыгран в Саудовской Аравии в шестой раз в своей истории. Он пройдет в Эр-Рияде в декабре с участием четырех команд, подтвердила итальянская высшая лига.

Суперкубок Италии будет разыгрываться с участием четырех команд с 2024 года в формате полуфинала и финала.

В этом году в Саудовской Аравии сыграют Наполи (чемпион Серии А), Интер (финалист), Болонья (победитель Кубка Италии) и Милан (финалист Кубка и действующий чемпион Суперкубка).

Таким образом, Наполи 18 декабря встретится с Миланом, а Болонья 19 декабря встретится с Интером.

Победители этих двух матчей встретятся 22 декабря.