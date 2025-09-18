Суперкубок Италии снова будет сыгран на Аравийском полуострове
Известны подробности
около 1 часа назад
Фото - Getty Images
Суперкубок Италии будет сыгран в Саудовской Аравии в шестой раз в своей истории. Он пройдет в Эр-Рияде в декабре с участием четырех команд, подтвердила итальянская высшая лига.
Суперкубок Италии будет разыгрываться с участием четырех команд с 2024 года в формате полуфинала и финала.
В этом году в Саудовской Аравии сыграют Наполи (чемпион Серии А), Интер (финалист), Болонья (победитель Кубка Италии) и Милан (финалист Кубка и действующий чемпион Суперкубка).
Таким образом, Наполи 18 декабря встретится с Миланом, а Болонья 19 декабря встретится с Интером.
Победители этих двух матчей встретятся 22 декабря.