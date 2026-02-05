Сергей Разумовский

Пресс-служба Динамо Киев официально подтвердила, что уполномоченный государственный орган наложил на клуб штраф. Причиной санкций названо нарушение требований действующего законодательства, касающегося размещения рекламных материалов на территории стадиона.

В клубе отметили, что осознают: правила в сфере рекламы и букмекерской деятельности сейчас активно меняются и обновляются. Динамо Киев признает, что с их стороны могли быть технические или организационные недостатки, которые и привели к претензиям регулятора. При этом в заявлении подчеркивается, что ответственность за собственные действия остается базовым принципом работы клуба.

Отдельно Динамо Киев сообщило о коммуникации с государственным агентством PlayCity. По итогам диалога стороны, как отмечается, пришли к общему пониманию о необходимости системного сотрудничества в дальнейшем. Клуб подчеркивает, что открыт к взаимодействию с регулятором и уже начал обсуждение совместных инициатив, направленных на формирование культуры ответственной игры.

В Динамо Киев уверены, что такое сотрудничество может иметь положительный эффект не только для государства, но и для украинского спорта и общества в целом. В конце заявления клуб отдельно подчеркнул, что действует открыто и исключительно в рамках правового поля.