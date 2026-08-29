Сергей Разумовский

Киевское Динамо может в ближайшее время усилить атакующую линию сразу двумя фланговыми футболистами. По информации «ТаТоТаке», столичный клуб активно работает над трансферами Киассе Ба и Густаво Прадо.

Переход Ба в Динамо в последние дни существенно приблизился к завершению. Переговоры по трансферу продвинулись, и в настоящее время сделка выглядит максимально реалистичной. Если стороны согласуют последние детали, футболист может стать одним из ближайших новичков киевской команды.

В то же время Динамо ведет переговоры еще с одним правым вингером. Речь идет о бразильце Густаво Прадо, которому также 21 год. Права на футболиста принадлежат Интернасьоналу, однако на данный момент он выступает за Сеару на правах полугодовой аренды.

По предварительной информации, Прадо может переехать в Киев также в аренду. В потенциальной сделке будет предусматриваться опция выкупа игрока после завершения сезона-2026/27. Это позволит Динамо сначала оценить возможности бразильца в официальных матчах, а уже потом принять решение по его полноценному трансферу.

Прадо имеет опыт выступлений на международном уровне. Он представлял сборную Бразилии U-20, что свидетельствует о его статусе перспективного футболиста в своей возрастной категории. Основная позиция игрока – правый фланг атаки, однако он также может действовать на других позициях в передней линии.

По оценке Transfermarkt, текущая трансферная стоимость бразильца составляет 2,5 миллиона евро. Для Динамо потенциальное подписание Прадо может стать возможностью усилить конкуренцию на фланге без немедленных затрат на полноценный трансфер.

Обе сделки в настоящее время оцениваются как очень близкие к успешному завершению. Если Динамо договорится со всеми сторонами, команда может получить сразу двух молодых вингеров, способных добавить скорости, индивидуального мастерства и вариативности в атаке.