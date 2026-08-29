Сергей Разумовский

В четвертом туре украинской Премьер-лиги Полесье одержал сенсационную победу над Шахтером. Матч состоялся во Львове и завершился со счетом 2:0 в пользу житомирской команды.

Шахтер считался фаворитом противостояния, однако не смог в полной мере подтвердить этот статус. Донецкий клуб владел мячом и после перерыва значительно увеличил давление, но житомиряне удачно использовали ошибки соперника в обороне и несогласованность в размещении его игроков.

Первый гол стал следствием именно такой ошибки. Леандру Андраде не выключился из эпизода после неудачного прострела, ворвался в штрафную площадь и сделал еще одну передачу вдоль ворот. На этот раз мяч идеально нашел Назаренко, который без помех поразил пустой угол.

После перерыва номинальные хозяева пытались отыграться и длительно прижимали Полесье к его воротам. Шахтер больше контролировал мяч, но не смог преобразовать территориальное преимущество в забитые голы.

Вместо этого Полесье воспользовалось пространством во время быстрой контратаки. Ее организовали два бывших футболиста Динамо – Брагару и Андриевский. Первый убежал от защитников и выполнил точную передачу на партнера, который вышел один на один с вратарем.

Ризник парировал первый удар Андриевского, но полузащитник успешно сыграл на добивании и удвоил преимущество житомирян. После этого Шахтер уже не смог вернуться в игру.

Полесье набрало девять очков и по дополнительным показателям обошло Шахтер в турнирной таблице. Лидируют Карпаты, в активе которых в лайв-таблице десять баллов. Львовская команда может сохранить первое место, если сохранит ничью или победит Левый Берег.

УПЛ, четвертый тур

Шахтер – Полесье 0:2

Голы: Назаренко, 31, Андриевский, 74

Шахтер: Ризник, Педро Энрике (Азаров, 46), Грам, Бондарь, Тобиас, Очеретько (Крыськив, 46), Марлон Сантос, Изаки (Карвалью, 62), Невертон (Караваев, 79), Кауан Элиас, Мендоза (Алиссон, 62)

Полесье: Кудрик, Михайличенко, Сарапий, Чоботенко, Кравченко (Майсурадзе, 60), Араухо, Федор (Брагару, 67), Эмерллаху (Андриевский, 60), Назаренко, Краснопир (Гайдукчик, 86), Андраде (Бабенко, 68)

Предупреждения: Эмерллаху, Кравченко, Михайличенко