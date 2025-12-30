Президент Динамо Игорь Суркис поздравил украинцев с Новогодними праздниками. Слова бизнесмена передает пресс-служба клуба.

Уходящий год стал для Украины очередным годом сложных испытаний, напряженной борьбы и большой ответственности за будущее нашего государства. В чрезвычайно непростых условиях украинское общество сохранило единство, стойкость и веру, в значительной мере благодаря мужеству и самопожертвованию наших Защитников и Защитниц, которые ежедневно защищают украинскую землю.

Футбольный клуб Динамо Киев выражает искреннюю благодарность всем, кто в течение года присоединялся к поддержке Вооруженных Сил Украины и помощи гражданам, которые пострадали в результате войны. Со своей стороны клуб и дальше будет продолжать выполнять свою социальную и гражданскую миссию, оказывая поддержку военным и тем, кто из-за войны оказался в сложных жизненных обстоятельствах.

Новый год — это традиционно время загадывать желания. Сегодня главным стремлением всего украинского народа остается как можно быстрее установить справедливый мир, возврат наших воинов в родные дома и восстановление полноценной мирной жизни в Украине, жизни без горя и потерь.

Желаю всем крепкого здоровья, тепла в домах, единства в сердцах, осуществления мечт и как можно скорее возвращения к спокойной, мирной жизни. Благодарим наших верных болельщиков за поддержку команды на протяжении всего года и до новых встреч на стадионах!