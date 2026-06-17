Первая ракетка Украины Элина Свитолина официально стала амбассадором ФК Харьков. Пресс-служба клуба отметила, что город имеет особое значение для звездной спортсменки.

«Харьков объединяет вокруг себя лучших! Рады сообщить, что первая ракетка Украины, одна из лучших теннисисток мира – Элина Свитолина, присоединяется к багряно-золотой семье Харькова. С сегодняшнего дня Элина Свитолина – амбассадор футбольного клуба Харьков.

Элина не нуждается в особом представлении, ведь ее успехи на корте известны всему миру и Харьков для неё не просто город, а часть её души, ведь именно здесь был заложен фундамент её будущих побед! Харьков – это ты! Харьков – это мы!»