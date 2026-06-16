Павел Василенко

ФК Харьков, который еще вчера носил название Металлист 1925, окончательно договорился с киевским Динамо о переходе 23-летнего хавбека Александра Яцыка, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, стороны уже подписали все необходимые документы, так что презентация футболиста состоится уже в ближайшие дни. Контракт Яцыка с Харьковом рассчитан на четыре года.

Столичный клуб получил за своего воспитанника не менее трех миллионов евро и получит определенный процент от его следующего трансфера.

В прошлом сезоне Яцык провел 27 матчей, в которых забил три гола.