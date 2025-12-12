И. о. главного тренера Динамо Игорь Костюк оценил действия юного защитника Владислава Захарченко в матче пятого тура общего этапа Лиги конференций против Фиорентины (1:2). Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Конечно, я долгое время знаю Владислава с юношеской команды. Считаю, что сегодня он сыграл на должном уровне, но в целом в штрафной площадке наши центральные защитники не всегда успевали перестроиться у ворот, и там было преимущество у соперников.

В целом, он надежно сыграл за исключением тех моментов, когда в штрафной площадке были навесы, и антропометрия Джеко и натиск Кина позволили «Фиорентине» забить первый гол и создать второй гол. Но я считаю, что для Захарченко это большой опыт, и он справился, и у него не было волнения. Он играл, как опытный игрок.