Павел Василенко

Шейн Клюйверт, младший сын футбольной легенды Патрика Клюйверта, получил значительное предложение от Барселоны. Сейчас он играет за резервный состав каталонского гранда, и его дальнейшая карьера выглядит чрезвычайно перспективной.

Шейн присоединился к академии Барселоны в девятилетнем возрасте – именно в клуб, где его отец играл с 1998 по 2004 год. Воспитанник Ла Масии прошел все этапы развития и в 16 лет подписал первый профессиональный контракт, в том же году дебютировав за резервную команду.

Его нынешний контракт заканчивается следующим летом, однако Барселона не намерена терять талантливого вингера. По данным Фабрицио Романо, клуб предложил 18-летнему игроку новый трехлетний контракт.

Несмотря на долгие годы жизни в Испании, Клюйверт остается верным сборной Нидерландов, за которую выступает на уровне U-19. Он неоднократно подчеркивал, что его выбор – осознанный и однозначный.

В разговорах с друзьями в Барселоне он повторяет то же самое:

«Меня спрашивают, хочу ли я играть за Испанию, но мое сердце принадлежит Нидерландам. Очень счастлив быть частью команды».

Так Шейн продолжает настоящую семейную традицию. Его отец Патрик Клюйверт провел 79 матчей за сборную Нидерландов и забил 40 голов. Старший брат – Джастин – также играет за национальную сборную, недавно выступая в отборочных матчах чемпионата мира.