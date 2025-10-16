Нидерландский специалист Патрик Клюйверт больше не возглавляет национальную команду Индонезии. Об этом сообщила футбольная ассоциация страны. По информации источника, контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Клюйверт возглавлял сборную Индонезии с февраля 2025 года. На прошлой неделе команда потерпела минимальное поражение от Ирака (0:1) в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года, после чего утратила шансы на попадание на мундиаль.

Напомним, что чемпионат мира 2026 года пройдет в трех странах Северной Америки – США, Канаде и Мексике.

После октябрьских матчей отборочного турнира уже определились 28 из 48 участников мундиаля.