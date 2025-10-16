Клюйверт оставил пост главного тренера сборной Индонезии
Команда не выполнила задачу выхода на чемпионат мира
31 минуту назад
Патрик Клюйверт / фото - Getty
Нидерландский специалист Патрик Клюйверт больше не возглавляет национальную команду Индонезии. Об этом сообщила футбольная ассоциация страны. По информации источника, контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Клюйверт возглавлял сборную Индонезии с февраля 2025 года. На прошлой неделе команда потерпела минимальное поражение от Ирака (0:1) в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года, после чего утратила шансы на попадание на мундиаль.
Напомним, что чемпионат мира 2026 года пройдет в трех странах Северной Америки – США, Канаде и Мексике.
После октябрьских матчей отборочного турнира уже определились 28 из 48 участников мундиаля.