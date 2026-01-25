Сергей Разумовский

Интер рассматривает возможность подписания 18-летнего левого вингера Сантоса Робиньо Жуниора. Об интересе миланского клуба сообщает ESPN Brasil, отмечая, что скауты нерадзурри следят за юным бразильцем уже длительное время и оценивают его как игрока с широким атакующим потенциалом.

Робиньо Жуниор не является чисто фланговым исполнителем: кроме позиции левого вингера, он способен действовать в центре полузащиты и при необходимости переходить на противоположный край атаки. Именно универсальность и перспектива роста делают его привлекательным вариантом для Интера, который, якобы, готов активизировать переговоры уже этой зимой.

Сообщается, что Интер может предложить около 18 миллионов евро во время зимнего трансферного окна, чтобы закрыть сделку по переходу таланта. Тем не менее, позиция Сантоса в данный момент сдержанная: клуб не настроен продавать футболиста прямо сейчас, поскольку считает, что при дальнейшем прогрессе его рыночная цена заметно возрастет. Такой подход разделяет и сам игрок — Робиньо Жуниор, по информации ESPN Brasil, хочет остаться в Сантосе и продолжить развитие в родной команде.

Отдельное внимание к нему привлекает и его фамилия. Робиньо Жуниор является сыном известного в прошлом вингера Робиньо, который выступал за Сантос, Реал Мадрид, Манчестер Сити, Милан, а также за сборную Бразилии.

На взрослом уровне 18-летний игрок дебютировал за первую команду Сантоса летом 2025 года. С тех пор он провел 19 матчей во всех турнирах, суммарно отыграл 430 минут и записал на свой счет одну результативную передачу. По оценке Transfermarkt, текущая трансферная стоимость Робиньо Жуниора составляет 5 миллионов евро.

Напомним, Интер одержал 9 побед в 10 последних матчах Серии А.