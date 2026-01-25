Сергей Разумовский

Интер одержал яркую домашнюю победу над Пизой в матче 22-го тура Серии А, разгромив соперника со счетом 6:2.

Несмотря на итоговый результат, встреча для миланцев началась крайне неудачно – хозяева быстро оказались в роли догоняющих и уступали 0:2. Тем не менее команда смогла быстро переломить ход игры: Интер не только сократил отставание, но и еще до перерыва вышел вперед, фактически совершив ключевой камбэк уже в первом тайме.

Эта победа продолжила мощный отрезок нерадзурри в чемпионате. Под руководством Кристиана Киву Интер набрал почти максимум в десяти последних турах – девять раз команда побеждала и лишь один раз сыграла вничью. После 22 матчей миланский клуб возглавляет турнирную таблицу Серии А, имея 52 очка.

