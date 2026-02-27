В стыковом раунде плей-офф турниров под эгидой УЕФА украинские команды участия не принимали, так как Шахтёр гарантировал себе место сразу в 1/8 финала Лиги конференций. В то же время матчи конкурентов напрямую повлияли на расклады в таблице коэффициентов.

Наиболее ощутимый итог – Сербия завершила сезон в Европе, но всё ещё остаётся впереди Украины на 1.338 балла. Также впереди УАФ и ассоциация Румынии, которая уже также не имеет ни одного своего представителя (опережает на 0.833). Поэтому у Украины есть возможность опередить сразу две эти ассоциации и подняться на 23-ое место.

Продолжает борьбу и Венгрия. Этого можно было бы избежать, если бы Лудогорец прошёл Ференцварош, но этого не произошло. Теперь венгров надо догонять – отставание составляет почти космические 2.275 балла. Шансы, мягко говоря, скромные. Максимально возможный заработок Шахтёра до конца сезона – 3.875 балла. Это оставляет теоретические шансы опередить Израиль, который также не имеет своего представителя (отрыв 3.088).

В то же время снизу усилилось давление со стороны Словении: она прошла дальше с максимальным очковым запасом на этом этапе и сократила отставание до 0.444 балла. Словенцы всё ещё позади, но дистанция минимальная, поэтому каждый следующий матч Шахтёра и любые бонусные очки могут стать решающими для удержания позиции.

