Нападающий львовского Руха Бабукарр Фаал согласовал условия личного контракта с ЛНЗ. По информации Sport.ua, в случае успешного завершения переговоров 22-летний гамбийский форвард в черкасском клубе может зарабатывать около 15 тысяч долларов в месяц, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.

На данный момент окончательное решение зависит от договоренностей между клубами, переговоры между которыми продолжаются. Предполагаемая сумма трансфера может достигнуть приблизительно 1 200 000 долларов. При этом профильный портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Фаала в 450 000 евро.

В текущем сезоне Бабукарр Фаал провел за Рух 14 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами. В целом с момента перехода в львовский клуб в феврале 2025 года форвард сыграл 29 матчей, оформил десять голов и отдал одну результативную передачу, постепенно закрепившись в статусе одного из лидеров атаки команды.

Главный тренер ЛНЗ и бывший наставник Руха Виталий Пономарев ранее открыто подтверждал заинтересованность черкасского клуба в гамбийском нападающем. Трансфер Фаала рассматривается как прямая замена Проспера Оба, который, по имеющейся информации, близок к переходу в донецкий Шахтер. В случае успешного завершения обоих сделок ЛНЗ существенно обновит линию атаки накануне второй части сезона.