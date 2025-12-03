Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарёв прокомментировал информацию об интересе клуба к нападающему Руха Бубакару Фаалу. В послематчевой беседе с журналистами после поединка 14 тура УПЛ против Кудривки (1:0) наставник черкасцев подчеркнул, что хорошо знает этого футболиста и лично рекомендовал его львовскому клубу еще тогда, когда работал в нем.

Я был инициатором, чтобы этого игрока взяли в Рух, когда еще был главным тренером. Это хороший игрок, но у нас на карандаше очень много футболистов не только украинских, легионеров.

Снова же это все переговоры. Кто у нас будет зимой, мы увидим только ближе к сборам. Очень много факторов влияет на это. Это и ситуация наша в стране, и какие-то финансовые условия, сама цена футболиста. Это нужно делать анализ, сопоставлять.

Конечно, мы хотим усилиться зимой, как это будет и кто это будет, я сегодня не могу сказать. Но он также в сфере наших интересов, но больше не о чем говорить, – передает слова Пономарева официальный сайт ЛНЗ.