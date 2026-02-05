Вратарь Барселоны Марк-Андре тер Штеген, который в настоящее время выступает за Жирону на правах аренды, высказался по поводу травмы, полученной в матче против Овьедо (0:1).

По итогам обследования у немецкого голкипера было выявлено серьезное мышечное повреждение — разрыв мышц задней поверхности бедра с возможным повреждением сухожилий. В пятницу футболист перенесёт хирургическое вмешательство и будет вынужден пропустить несколько месяцев.

Я позитивный человек. Я всегда сохранял такое настроение и проходил через все трудности, но нынешняя ситуация особенно сложна для меня. В минувшие выходные произошло худшее — я получил травму во время матча. Я только что присоединился к Жироне, где меня очень тепло приняли с первой минуты. Я с нетерпением ждал возможности стать частью команды и помочь достичь нашей общей цели. Теперь моя роль изменилась, но моя поддержка останется неизменной. Это не просто отличная команда и тренерский штаб — это настоящая семья. Для спортсмена самая большая радость — тренировки и игры. Мне придется поставить это на паузу на несколько месяцев, так как я решил сделать операцию. Я вернусь, — написал тер Штеген в соцсетях.

Напомним, тер Штеген лишь недавно присоединился к Жироне и успел провести за команду один матч, после чего получил повреждение.