Немецкий вратарь Марк-Андре тер Штеген получил серьезную травму, сообщает журналист Нил Сола. Согласно источнику, у голкипера Барселоны, который выступает за Жирону на правах аренды, диагностирован разрыв сухожилия ноги.

Восстановление может продлиться около двух месяцев, при этом возможна необходимость хирургического вмешательства. Не исключается и возвращение тер Штегена в Барселону.

За Жирону немец успел сыграть всего два матча. Ранее Мичел оценил поражение Жироны от Овьедо.