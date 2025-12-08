Сергей Разумовский

Шахтер проявляет интерес к опорному полузащитнику колумбийской команды Депортиво Пасто Хоану Кайседо. Об этом сообщил журналист Пайп Сьерра в социальной сети X, отметив, что донецкий клуб уже сделал первые шаги к потенциальному переходу молодого футболиста.

По информации источника, украинская команда начала переговоры с представителями 21-летнего хавбека. Шахтер стремится подготовить официальное предложение и рассматривает Кайседо как перспективное усиление опорной зоны. В настоящее время игрок имеет действующий контракт с Депортиво Пасто, действие которого продлится до декабря 2026 года, что может повлиять на сумму трансфера и условия сделки.

Хоан Кайседо выступает за главную команду Депортиво Пасто с 2022 года, с тех пор как получил шанс проявить себя во взрослом футболе. За это время он успел провести 69 официальных матчей за команду, стабилизировавшись в роли ключевого исполнителя в середине поля. В сезоне 2025 года колумбиец принял участие в 37 встречах во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами.

В прошлом году Кайседо получил возможность попробовать свои силы в Бразилии, находясь в аренде клуба Ред Булл Брагантино. Однако пробиться в основу «быков» он не сумел и официального дебюта на высшем уровне там так и не случилось. Тем не менее, интерес Шахтера может стать для него шансом сделать значительный шаг вперед в своей карьере и перейти в клуб, где молодых латиноамериканцев часто раскрывают и продают в топ-лиги Европы.

