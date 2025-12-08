Бешикташ ведет переговоры по трансферу бомбардира Шахтера
Кауан Элиас привлекает внимание турецкого клуба
около 1 часа назад
Кауан Елиас/фото: Шахтер
Бразильский форвард донецкого Шахтера Кауан Элиас оказался в сфере интересов Бешикташа, сообщают турецкие медиа Kartaldo.
По данным источника, стамбульский клуб уже начал переговоры по аренде 19-летнего нападающего, который в текущей кампании является главным голеадором горняков.
В сезоне 2025/26 Элиас принял участие в 24 встречах во всех турнирах, записав на свой счет десять голов и один ассист. Портал Transfermarkt оценивает молодого игрока в 14 миллионов евро.