Сергей Разумовский

В 15-м туре португальской Примейры Бенфика на своем поле минимально обыграла Фамаликан.

Судьбу встречи решил эпизод в середине первого тайма. На 34-й минуте Павлидис реализовал пенальти, после чего лиссабонцы больше сосредоточились на контроле игры и сохранении преимущества, не давая сопернику развернуться в атаке.

Украинский полузащитник Бенфики Георгий Судаков был заметен в центре поля: нанес один удар в створ, заработал четыре фола на себе, успешно провел 1 дриблинг из 2 попыток, отдал 21 точную передачу из 30 (70%), а также выполнил 6 подач с точностью 1/6 (17%). В единоборствах он принял участие в 11 эпизодах – 1/2 выиграл в воздухе и 7/9 на земле, также отметился 1/2 удачными подкатами. Оценки Судакова: 6.9 от WhoScored и 7.2 от SofaScore.

В воротах Бенфики Анатолий Трубин помог удержать сухой результат: сделал два сейва, совершил три выноса, отдал 14 точных передач из 19 (74%), при этом допустил одну ошибку, которая привела к удару. Его оценки: 6.5 по версии WhoScored и 7.2 от SofaScore.

Бенфика набрала 35 очков и на расстояние в восемь баллов приблизилась к лидеру Порту в борьбе за чемпионство. Спортинг также имеет 35 пунктов, но и игру в запасе.

Чемпионат Португалии, 15-й тур

Бенфика – Фамаликан 1:0

Гол: Павлидис, 34 (пен.)