Сергей Разумовский

Александрию зимой ожидают существенные кадровые изменения. Как сообщает ТаТоТаке, тренерский штаб клуба сформировал список из пяти игроков, которые покинут команду в ближайшее межсезонье. О расставании с полузащитником Артемом Козаком уже объявлено официально, но это лишь начало изменений. Ожидается, что клуб также попрощается с голкипером Никитой Шевченко, полузащитниками Кириллом Ковальцем и Евгением Смирным, а также нападающим Андреем Кулаковым.

Козак и Александрия договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию, так что стороны расходятся мирно. Ситуация с Ковальцом несколько иная: его договор с клубом действует ещё полтора года, поэтому полузащитник проведёт переговоры с руководством, чтобы определить дальнейший вектор карьеры – то ли трансфер, то ли, возможно, иной формат расставания.

Между тем контракты Шевченко, Смирного и Кулакова подходят к концу после завершения текущего сезона, и уже сейчас эти футболисты активно ищут себе новые команды. Всё это свидетельствует о том, что Александрию зимой ждёт заметное обновление состава и, вероятно, частичная перезагрузка проекта.

«Горожане», которые в прошлом сезоне стали серебряными призёрами УПЛ, в новой кампании также вторые, но с конца, набрав всего 11 очков.