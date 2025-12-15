Александрия разорвала контракт с опытным полузащитником
Футболист получил статус свободного агента
около 1 часа назад
Фото - ФК Александрия
Александрия официально объявила о расторжении контракта с полузащитником Артёмом Козаком.
Прекращение сотрудничества с 27-летним футболистом произошло по взаимному согласию сторон.
Козак дебютировал за Александрию 13 сентября 2024 года в выездном матче против киевской Оболони (0:0). Всего за «горожан» хавбек провел 36 поединков и забил один мяч.
На зимний перерыв Александрия ушла на 15-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 11 очков.
