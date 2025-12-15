Павел Василенко

Александрия официально объявила о расторжении контракта с полузащитником Артёмом Козаком.

Прекращение сотрудничества с 27-летним футболистом произошло по взаимному согласию сторон.

Козак дебютировал за Александрию 13 сентября 2024 года в выездном матче против киевской Оболони (0:0). Всего за «горожан» хавбек провел 36 поединков и забил один мяч.

На зимний перерыв Александрия ушла на 15-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 11 очков.